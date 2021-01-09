Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Ёлка - денежное дерево. За какими советскими игрушками охотятся антиквары

Дирижабли, первые спутники, пионеры, початки кукурузы… За какие фигурки из "бабушкиного сундука" дадут десятки и даже сотни тысяч, а за какие — не дадут и ста рублей?

Обозреватель РИА Новости Анастасия Гнединская пообщалась с коллекционерами Аллой и Дмитрием Прибытковыми, чтобы узнать, сколько действительно могут стоить советские елочные игрушки.

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