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В каком банке самый выгодный курс покупки доллара, а в каком - евро. Какие курсы валют 9 января
Источник материала: Tut.by
Самый выгодный курс продажи банком евро — 3,175 рубля, а доллара — 2,58 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники 9 января.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,62 рубля (Беларусбанк, РРБ-Банк), а ниже всего — 2,58 рубля (Банк Дабрабыт), 2,585 рубля (Paritetbank).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в БСБ Банке — 2,575 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Белагропромбанке — 3,228 рубля, а ниже всего — в БСБ Банке — 3,175 рубля, Абсолютбанке, Paritetbank — 3,177 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Paritetbank — 3,157 рубля.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники 9 января.
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