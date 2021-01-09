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В Гродно орудовал серийный поджигатель мусорных баков, который скучал по пионерским кострам

09.01.2021 10:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

18 баков с мусором. Именно столько контейнеров подверглись атаке серийного поджигателя — 39-летнего жителя Гродно. Он уже задержан и заключен под стражу, сообщает Следственный комитет.

21 ноября прошлого года гродненец по дороге домой поджег семь баков с мусором, которые располагались возле жилых домов. Такое же развлечение предпочел устроить 1 и 4 декабря.

Зачем? Мужчина объяснил это тем, что ему хотелось вспомнить пионерские костры из детства. Перед этим, естественно, обвиняемый выпивал, шел за добавкой в магазин, а по возвращении домой терроризировал контейнеры.

Действия гродненца квалифицированы по ч. 1 и 2 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

 
Теги: Гродно
 
 
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18 баков с мусором. Именно столько контейнеров подверглись атаке серийного поджигателя — 39-летнего жителя Гродно. Он уже задержан и заключен под стражу, сообщает...
 
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