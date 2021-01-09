ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР

09.01.2021 11:17 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не намерен отступать от политики конфронтации в отношении США, названных им "самым большим врагом" КНДР.

О его выступлении на съезде Трудовой партии Кореи в Пхеньяне сообщает северокорейское государственное информагентство ЦТАК в субботу, 9 января, передает DW.

По словам Кима, "независимо от того, кто в США находится у власти, истинная природа США и их основополагающая политика в отношении Северной Кореи никогда не меняются". Внешняя политика КНДР должна быть "направлена на то, чтобы подчинить себе США, самого большого нашего врага и главное препятствие на пути к инновационному развитию", заявил Ким Чен Ын.

Как передает южнокорейское новостное агентство Yonhap, в своем выступлении Ким также пообещал продолжить ядерное вооружение Северной Кореи и объявил о завершении разработки проекта новой атомной подводной лодки. Северокорейский лидер также заявил о том, что КНДР продолжит развивать двусторонние отношения с Россией и Китаем.

Ранее, 6 января, выступая на открытии съезда Трудовой партии Кореи, Ким Чен Ын признал почти полный провал пятилетнего плана экономического развития страны. Цели в рамках плана, который должен был быть выполнен до конца 2020 года, не были достигнуты практически ни в одном секторе.

Ожидается, что на партийном съезде, который за всю историю страны проводится лишь в восьмой раз, будет принят следующий пятилетний экономический план. Также должна быть утверждена новая политическая линия в отношении США и Южной Кореи.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не намерен отступать от политики конфронтации в отношении США, названных им "самым большим врагом" КНДР.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минюст США оценил возможность обвинения Трампа из-за штурма Конгресса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by