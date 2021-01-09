«Человек Дела»: Пропадал» в Киеве неделями. Директор «Санты» рассказал, что закалило его характер









Сергей Недбайлов работает 20 лет в должности директора компании СП «Санта Бремор» ООО (Александр Мошенский – гендиректор группы компаний «Санта»). Журналисты издания «Человек Дела 2020» отметили в победителе такие важные личные качества, как креативность мышления, нацеленность на результат, инновационность и профессионализм.





Лауреат рассказал также, что его характер в студенчестве (Харьковский политехнический институт) закалил… театр эстрадных миниатюр и КВН. Сергей Недбайлов пришел в компанию «Санта Импэкс Брест» в 1997 году. С нуля начал изучать товароведение в отделе ВЭД. Курировал поставки в Украину и Молдову. Неделями «пропадал» в Киеве… Ныне «Санта Бремор» насчитывает 5,5 тысячи сотрудников. Выпускает более тысячи наименований продукции, экспортирует ее на рынки 37 стран. Успех предприятия, по мнению директора «Санта Бремор», в большой степени зависит от высокопрофессионального коллектива единомышленников.











