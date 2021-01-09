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«Человек Дела»: Пропадал» в Киеве неделями. Директор «Санты» рассказал, что закалило его характер

09.01.2021 11:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Директор «Санта Бремор» Сергей Недбайлов стал победителем бизнес-конкурса «Человек Дела». Это ежегодный республиканский конкурс, который проводится с 1996 года. Важно, что звание лауреата присуждается конкретному участнику только один раз



Сергей Недбайлов работает 20 лет в должности директора компании СП «Санта Бремор» ООО (Александр Мошенский – гендиректор группы компаний «Санта»). Журналисты издания «Человек Дела 2020» отметили в победителе такие важные личные качества, как креативность мышления, нацеленность на результат, инновационность и профессионализм.

Лауреат рассказал также, что его характер в студенчестве (Харьковский политехнический институт) закалил… театр эстрадных миниатюр и КВН. Сергей Недбайлов пришел в компанию «Санта Импэкс Брест» в 1997 году. С нуля начал изучать товароведение в отделе ВЭД. Курировал поставки в Украину и Молдову. Неделями «пропадал» в Киеве… Ныне «Санта Бремор» насчитывает 5,5 тысячи сотрудников. Выпускает более тысячи наименований продукции, экспортирует ее на рынки 37 стран. Успех предприятия, по мнению директора «Санта Бремор», в большой степени зависит от высокопрофессионального коллектива единомышленников.
 
Теги: Брест
 
 
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Директор «Санта Бремор» Сергей Недбайлов стал победителем бизнес-конкурса «Человек Дела». Это ежегодный республиканский конкурс, который проводится с 1996 года....
 
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