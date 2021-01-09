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Выяснилось, почему Александр Седнев не стал главным тренером БАТЭ
Источник материала: Партизан
Достоянием общественности стали детали не увенчавшихся успехом переговоров между Александром Седневым и борисовским БАТЭ.
По информации БФ, специалиста не устроило дальнейшие видение развития борисовского клуба и условия в плане комплектации состава. Седнев назвал игроков, которых хотел бы видеть в составе "желто-синих", но БАТЭ не смог позволить себе данных футболистов из-за того, что их зарплаты были не намного меньше, чем у Стасевича и Филипенко. БАТЭ пришлось расстаться с лидерами команды именно из-за разгрузки зарплатной ведомости клуба.
Также стороны не договорились о долгосрочном контракте. Специалист хотел подписать соглашение на более длительный срок, чем ему предлагали,
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Достоянием общественности стали детали не увенчавшихся успехом переговоров между Александром Седневым и борисовским БАТЭ.
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