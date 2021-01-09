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В Беларуси выросли объемы производства молока

09.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси стали больше производить молока. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко во время посещения Глубокского молочноконсервного комбината, передает «МИР 24».

Почти за год реализовали более четырех миллионов тонн продукции на сумму свыше двух миллиардов долларов. Во многом помогли интеграционные зоны. Указ об их создании президент республики подписал в феврале прошлого года. Главная идея – подтянуть отсталые хозяйства за счет присоединения к сильным перерабатывающим предприятиям. В результате выросли объемы производства, экспортные продажи, а также выручка.

«В переработке у нас, в принципе, все нормально: мощности большие, модернизация комбинатов прошла, у них хорошие показатели – рентабельность продаж выше, чем в машиностроении. Но необходимо работать над сырьевыми зонами, чтобы были больше надои молока, повышалась его товарность», – отметил Головченко.

При этом на экспорт идет 60% произведенного молока, столько же масла и 90% сухих молочных продуктов.



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Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко во время посещения Глубокского молочноконсервного комбината.
 
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