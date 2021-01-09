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Из-за снегопада было задержано движение восьми пассажирский поездов
Источник материала: Навiны
В Беларуси снег не только принес радость любителям настоящей зимы, но доставил множество неудобств аварийным и экстренным службам.
Как сообщили в МЧС, с 18:00 7 января до 06:00 9-го
Сообщается, что подразделения МЧС 25 раз привлекались для «распиловки аварийных деревьев» и «оказания помощи в извлечении из снежных заносов 19 автомобилей».
В Минском районе из-за
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В Беларуси снег не только принес радость любителям настоящей зимы, но доставил множество неудобств аварийным и экстренным службам.
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