Источник материала: Хартия'97

У подельника Лукашенко Шеймана — онкология? 9.01.2021, 11:16

Управляющий делами самозванца может проходить курс химиотерапии.

Независимые СМИ и телеграм-каналы обратили в декабре внимание на исчезновение из новостной повестки одного из главных подельников Лукашенко, его управляющего делами Виктора Шеймана.

Не было одного из главных преступников режима Лукашенко и на важном совещании у самозванца 7 декабря.

Некоторые телеграм-каналы сообщили сегодня, что у Шеймана — онкология. Преступник проходит курс химиотерапии.

Виктор Шейман подозревается в причастности к убийству оппонентов белорусских властей в 1999 году – бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко, бывшего председателя ЦИК Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Тогда он занимал должность Государственного секретаря Совета безопасности.

В том, что Шейман был причастен к их убийству, уверен и бывший боец СОБРа Юрий Гаравский, интервью с которым вышло на прошлой неделе и который признался в похищении политиков.

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