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У подельника Лукашенко Шеймана — онкология?
Источник материала: Хартия'97
У подельника Лукашенко Шеймана — онкология?
Управляющий делами самозванца может проходить курс химиотерапии.
Независимые СМИ и телеграм-каналы
Не было одного из главных преступников режима Лукашенко и на важном совещании у самозванца 7 декабря.
Некоторые
Виктор Шейман подозревается в причастности к убийству оппонентов белорусских властей в 1999 году – бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко, бывшего председателя ЦИК Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Тогда он занимал должность Государственного секретаря Совета безопасности.
В том, что Шейман был причастен к их убийству,
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Управляющий делами самозванца может проходить курс химиотерапии.
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