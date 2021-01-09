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Медики выяснили, почему мужчинам не стоит пить много чая

09.01.2021 11:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики выяснили, почему мужчинам не стоит пить много чая

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  • 9.01.2021, 10:45
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Медики выяснили, почему мужчинам не стоит пить много чая

Обнародованы неожиданные результаты исследования с участием шести тысяч человек, которое длилось на протяжении 40 лет.

Исследование с участием шести тысяч человек, за которыми наблюдали в течение 40 лет, указало на то, что для мужчин злоупотребление чаем может привести к негативным последствиям. Медики из Университета Глазго обнаружили, что те представители сильной половины человечества, которые пьют много чая — более склонны к развитию рака простаты, пишет cursorinfo.co.il.

Мужчины, выпивающие 7 и более чашек чая в день, имели на 50% более высокий риск заболеть этой болезнью, чем мужчины, которые пили 3 или меньше чашки в день, сообщили ученые.

Специалисты также отметили, что полученные данные их несколько смутили. Оно и неудивительно, ведь то, что они установили, противоречит предыдущим исследованиям, которые называли чаепитие одной из самых полезных для здоровья привычек. В частности, доказывалось, что любовь к чаю помогает снизить развитие рака, а также заболеваний сердца, диабета и болезни Паркинсона. По этой причине авторы исследования стараются воздерживаться от каких-то конкретных заявлений, касающихся опасности чая.

В то же время эксперты порекомендовали не употреблять слишком много чая. Исследование началось еще в 1970 году, а его участниками стали добровольцы в возрасте от 21 до 75 лет, которых протестировали на предмет потребления чая, кофе и алкоголя, а также курения и общего состояния здоровья.

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Обнародованы неожиданные результаты исследования с участием шести тысяч человек, которое длилось на протяжении 40 лет.
 
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