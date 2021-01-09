Источник материала: Хартия'97

Прослушка экс-председателя КГБ Беларуси: международные последствия 3 9.01.2021, 10:34

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Вадим Зайцев

Кто остановит терроризм Лукашенко?

В Киеве уже ведут экспертизу записей в деле журналиста Павла Шеремета, обнародованных 4 декабря в издании «EUobserver» и на канале «Беларускі народны трыбунал». На аудиозаписи – совещание тогдашнего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева, который обсуждает с сотрудниками, как надо убить за границей ряд «заказанных» Лукашенко лиц.

Возьмутся ли за расследование страны, в которых планировалось или произошло убийство, и как новые факты повлияют на отношение к Лукашенко со стороны Европы и России?

На этот вопрос в эфире телеканала «Белсат» отвечают Игорь Макар, Олег Алкаев, Андрей Суздальцев, Олег Волчек, Павел Латушко, Дмитро Гнап и Андрей Остапович.

Дмитро Гнап – журналист из Киева, который занимался расследованием убийства Павла Шеремета в 2016 г. Явного белорусского следа в деле не нашел, за одним исключением: на камерах наблюдения на месте взрыва днем ранее был замечен известный в Беларуси своей радикальностью командир украинского полка «Азов» Сергей Коротких, известный по прозвищу «Малюта».

Журналист Дмитро Гнап говорит:

«В частности, его друг Инатович был причастен и осужден за похищение и убийство журналиста Дмитрия Завадского –коллеги и друга Павла Шеремета».

Азовец встретился и с Шереметом за день до его смерти, но вроде бы не имел мотива и имел алиби, поэтому Коротких исключили из числа подозреваемых в исполнении убийства Павла. После появления аудиозаписи с планированием политических убийств белорусскими спецслужбами, Сергея Коротких следовало бы допросить одним из первых. Министерство внутренних дел и Национальная полиция сразу же приобщили новую информацию к делу. Что касается исполнителей –оставили обвинение без изменений.

«Я сомневаюсь, что это будет качественным международным расследованием, – продолжает Дмитро Гнап. – В принципе в Украине возможны выявление правды в этом деле и выход не только на исполнителей, но и на заказчиков убийства Павла Шеремета, если ими являются белорусские спецслужбы и лично президент Лукашенко. Но при министре Авакове это вряд ли возможно».

Защитники обвиняемых в рамках дела Шеремета требуют подробного изучения новых материалов компетентными органами европейских стран. Показания в Киеве планирует дать бывший заместитель командира боевой группы спецподразделения «Алмаз» Игорь Макар. Он представляет проект «Беларускі народны трыбунал» и после всех экспертиз опубликовал скандальную запись совещания у бывшего председателя КГБ Вадима Зайцева.

«Очень бы хотелось, чтобы на фоне этих публикаций очень сильно отреагировала Российская Федерация, чтобы прекратилась любая поддержка Александра Лукашенко и этого диктаторского режима и, естественно, хотелось бы, чтобы открылись глаза на то преступление, которое произошло с Павлом Шереметом», – сказал он «Просвету».

Будет ли Владимир Путин после этого скандала впредь поддерживать белорусский режим? Политолог Андрей Суздальцев (красноречивый критик Лукашенко) сомневается. По словам Игоря Макара, Суздальцев также был в списке мишеней белорусских спецслужб.

«Мы, россияне, которые занимаются белорусской темой и положили на это свою жизнь, – мы, конечно, гораздо большая угроза, чем белорусы. Мы же бьем по коммуникации Минск-Москва, а это пуповина», – объясняет Суздальцев.

Однако мало надежды, что Россия возбудит уголовное дело в ответ на планирование убийства на ее территории. Как это сделает Германия, согласно универсальной юрисдикции. Там белорусская сторона хотела расправиться с троими: бывшим командиром бригады спецназа полковником Владимиром Бородачем, с Вячеславом Дудкиным из отдела борьбы с коррупцией и бывшим начальником СИЗО № 1 полковником Олегом Алкаевым.

Олег Алкаев полагает: «В этом конкретном случае, поскольку преступление замышлялось на территории Германии и оно никак иначе не может называться, как акт терроризма, то Германия в праве завести уголовное дело по данному факту».

В сентябре 2019 г. мы имели первые серьезные свидетельства преступности несменяемой белорусской власти. В интервью «Deutsche Welle» боец СОБР Юрий Гaравский признался, что на рубеже веков участвовал в убийствах политических оппонентов власти: Юрия Захаренко, Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Почему не было расследования – объясняет бывший следователь прокуратуры Олег Волчек:

«Политическая система не изменилась. Власти не выгодно расследование, так как по списку нужно привлекать чуть ли не 20 человек, о которых говорил Горавский, принимавших участие в убийствах. Их нужно допросить, принять меры реагирования».

Из другой страны такой работы не проведешь. Но можно реагировать при помощи политических инструментов. Например, запись переговоров в КГБ в 2012-м…

«…Не так мгновенно, чтобы повлиять на четвертый пакет санкций, но это будет иметь влияние, если будут приниматься резолюции по вопросу Беларуси», – считает Пятрас Ауштрявичюс, специальный докладчик Европарламента по вопросу Беларуси.

Большое внимание мир уделяет и нынешним преступлениям. Факты убийств, насилия, увольнений и политических судов попадают на многочисленные тематические каналы, среди которых и «Адзіная кніга рэгістрацыі злачынстваў». Руководитель Народного антикризисного управления и соучредитель платформы Павел Латушко объясняет:

«Книга важна для нас всех с точки зрения привлечения к ответственности этих людей сегодня, используя универсальную уголовную ответственность в разных странах мира».

По информации инициативы «ByPol», растет список стран, в которых будут рассматривать отдельные уголовные дела из Беларуси.

«Но именно международная следственная группа по Беларуси на данный момент еще не сложилась и расследование как таковое на данный момент не проводится. Даже если оно будет проводиться – займет годы», – констатирует Андрей Остапович, бывший следователь, а ныне член «ByPol».

Поэтому организации и фонды, которые занимаются защитой репрессированных белорусов и разоблачением имен преступников, настаивают, что лучший путь – это смена власти в Беларуси и уже после этого – суды на родине. Но пока универсальная юрисдикция дает прецедент и показывает, что за нарушение законов будут судить и будут наказывать.

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