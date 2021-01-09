Станцию «Слуцкий гостинец» еще не начали строить - и вот почему

Источник материала: Tut.by

Со строительством станции метро «Слуцкий гостинец» есть проблемы — ее пока даже не начинали возводить из-за сложной и дорогостоящей технологии. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщили в «Минскметрострое».



Снимок использован в качестве иллюстрации. На строительстве продления третьей ветки метро. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Осенью в Минске запустили четыре станции третьей линии метро, сейчас работают над ее продлением. Во второй очереди запланированы три станции: «Аэродромная», «Неморшанский сад», «Слуцкий гостинец». С последней есть проблемы.

На «Слуцком гостинце» к основным работам метростроители еще не приступали. Там только перенесли инженерные сети, оградили стройплощадку и объездные дороги, однако для строительства самой станции никак не могут найти подрядчика, — сообщил гендиректор «Минскметростроя» Леонид Стухальский.

— Все дело в том, что проектное решение по данному объекту, заложенное специалистами ОАО «Минскметропроект», не учло наши возможности по его реализации. В соответствии с ним предусмотрено шпунтовое заграждение котлована будущей станции. Но даже бэушное оборудование для вдавливания и сами шпунты, а это около 2,5 тысячи тонн металлических свай, весьма дорогостоящие и в нашей стране не производятся. Уже провели два тендера по определению подрядчика этих работ, увы, пока безрезультатно. Наше предприятие склоняется к сооружению ограждения котлована по уже отработанной и проверенной временем технологии «стена в грунте». Эта станция, а также «Неморшанский сад» неглубокого залегания — около 16 метров. И обе будут возводиться открытым способом, что, естественно, удешевляет их строительство. А для того чтобы более прогрессивная шпунтовая технология себя оправдала, нужна как минимум ее четырехкратная оборачиваемость. Мы же повторно сможем использовать шпунтовые изделия из металла максимум два раза. Поэтому до сих пор не решен вопрос целесообразности применения данной технологии. Надеюсь, в ближайшее время он все же будет улажен с руководством «Минскметропроекта».

Еще две станции строят активно. На «Аэродромной» уже на 70% выполнили монолитные работы. В апреле планируют полностью завершить станционную конструкцию. В феврале к работе приступят штукатуры, а позже и другие отделочники.

Станцию «Неморшанский сад» возводят в два этапа. 60% бетона укладывают до действующей теплотрассы, обеспечивающей теплом ближайший микрорайон. После окончания отопительного сезона завершат работы над второй частью станции.

— Ориентировочно, вся конструкция «Неморшанского сада» будет готова в сентябре. Затем к работе также приступят отделочники. Строительные графики на обоих объектах выдерживаются, — рассказал Леонид Стухальский.