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В Минске с самого утра прошли протестные марши

09.01.2021 11:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Минске с самого утра прошли протестные марши
БЧБ-флаг на протестном марше в Минске / Еврорадио
Уже рано утром 9 января в Минске прошли протестные марши. Несколько сотен человек гуляли под бело-красно-белыми флагами по спальным микрорайонам Серебрянка, Слепянка и Малиновка. Они кричали «Далучайся!», «Жыве Беларусь!», «За намі перамога!».

С конца ноября протестные марши в Беларуси проводятся не по центральным улицам, а в спальных районах и в дворах.

Изначально время начала маршей было общим — 14:00, а после того, как темнеть начало рано, — 12:00. Однако позже марши стали проводиться в разное время. Часть из них проходит рано утром, чтобы сократить до минимума возможные задержания.
 
Теги: Минск
 
 
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Изначально время начала маршей было общим — 14:00.
 
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