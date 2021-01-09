Источник материала: UDF



БЧБ-флаг на протестном марше в Минске / Еврорадио

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске с самого утра прошли протестные марши Изначально время начала маршей было общим — 14:00.

С конца ноября протестные марши в Беларуси проводятся не по центральным улицам, а в спальных районах и в дворах.Изначально время начала маршей было общим — 14:00, а после того, как темнеть начало рано, — 12:00. Однако позже марши стали проводиться в разное время. Часть из них проходит рано утром, чтобы сократить до минимума возможные задержания.