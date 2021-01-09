Источник материала: UDF



Российская журналистка рассказала, о чем спросила в интервью Николая Лукашенко© Photo : Наиля Аскер-заде / Instagram

«Во время съемки в Минске удалось записать интервью с младшим сыном президента — Николаем Лукашенко. Задала и тот вопрос, который больше всего волнует его поклонниц», ― написала журналистка.

«У меня слишком много вопросов, я бы не знала, что спросить», — отозвалась одна из респонденток, «Какой красивый парень», — высказалась другая.

«Это была незабываемая командировка. Давно у нас не было таких съемок. Мы почти не спали, но время пронеслось как одно мгновение. Очень хочется скорее все смонтировать и увидеть, что получится», ― написала Аскер-заде в другом посте.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Коля Лукашенко дал интервью «России-1». О чем его спросили? Кем он хочет или мечтает быть в будущем?