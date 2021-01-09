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Коля Лукашенко дал интервью «России-1». О чем его спросили?

09.01.2021 11:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Коля Лукашенко дал интервью «России-1». О чем его спросили?
Российская журналистка рассказала, о чем спросила в интервью Николая Лукашенко© Photo : Наиля Аскер-заде / Instagram
Младшему сыну Александра Лукашенко был задан вопрос «больше всего волнующий его поклонниц», призналась обозреватель Наиля Аскер-заде.

Российская журналистка Наиля Аскер-заде рассказала, о чем спрашивала в интервью Николая Лукашенко. Соответствующий пост вместе с фотографией ведущая телеканала «Россия 1» и обозреватель программы «Вести» опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На фото журналистка вместе с Лукашенко-младшим позирует на фоне интерьеров Дворца Независимости в Минске.

«Во время съемки в Минске удалось записать интервью с младшим сыном президента — Николаем Лукашенко. Задала и тот вопрос, который больше всего волнует его поклонниц», ― написала журналистка.


Какой именно волнующий поклонниц вопрос был задан младшему сыну белорусского лидера, журналистка не уточнила, однако поинтересовалась у своих подписчиков: «А что бы вы у него спросили?».

Кем он хочет или мечтает быть в будущем, легко ли быть сыном президента, в какой ВУЗ он хотел бы поступить — такие вопросы предложили подписчики.

«У меня слишком много вопросов, я бы не знала, что спросить», — отозвалась одна из респонденток, «Какой красивый парень», — высказалась другая.


«Это была незабываемая командировка. Давно у нас не было таких съемок. Мы почти не спали, но время пронеслось как одно мгновение. Очень хочется скорее все смонтировать и увидеть, что получится», ― написала Аскер-заде в другом посте.
 
Теги: Минск
 
 
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