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Суббота в Минске началась с локального марша в Малиновке (видео)
Источник материала: Onliner
Третий день очередной порции выходных. За них нам еще предстоит расплатиться рабочей субботой. Но оно того стоит, так как погоды нынче стоят пускай и снежные, но чертовски красивые. Некоторые готовы ими наслаждаться и ранним утром. Будем собирать в этом материале основные события этой субботы. Есть чем поделиться? Пишите нашему
Марш в Малиновке
Раннее утро не стало помехой для некоторых жителей Малиновки, которые устроили прогулку с флагами и лозунгами по своим дворам. Вот такие видеоролики с бодрящей прогулки прислали нам читатели.
Вечерние акции
Также нам прислали много фотографий с локальных акций, прошедших накануне вечером. Жители Романовской Слободы, например, обновили мемориал в память о Романе Бондаренко, а также почтили память других погибших.
А вот такого бычка-снеговичка слепили где-то под Минском.
(будет дополнено)
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Третий день очередной порции выходных. За них нам еще предстоит расплатиться рабочей субботой. Но оно того стоит, так как погоды нынче стоят пускай и снежные, но...
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