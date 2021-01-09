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Суббота в Минске началась с локального марша в Малиновке (видео)

09.01.2021 11:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Третий день очередной порции выходных. За них нам еще предстоит расплатиться рабочей субботой. Но оно того стоит, так как погоды нынче стоят пускай и снежные, но чертовски красивые. Некоторые готовы ими наслаждаться и ранним утром. Будем собирать в этом материале основные события этой субботы. Есть чем поделиться? Пишите нашему чат-боту в Telegram.

Марш в Малиновке

Раннее утро не стало помехой для некоторых жителей Малиновки, которые устроили прогулку с флагами и лозунгами по своим дворам. Вот такие видеоролики с бодрящей прогулки прислали нам читатели.

Суббота в Минске началась с локального марша в Малиновке (видео)

Суббота в Минске началась с локального марша в Малиновке (видео)

Суббота в Минске началась с локального марша в Малиновке (видео)

Суббота в Минске началась с локального марша в Малиновке (видео)

Вечерние акции

Также нам прислали много фотографий с локальных акций, прошедших накануне вечером. Жители Романовской Слободы, например, обновили мемориал в память о Романе Бондаренко, а также почтили память других погибших.

Суббота в Минске началась с локального марша в Малиновке (видео)

Суббота в Минске началась с локального марша в Малиновке (видео)

А вот такого бычка-снеговичка слепили где-то под Минском.

Суббота в Минске началась с локального марша в Малиновке (видео)

(будет дополнено)

 
 
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Третий день очередной порции выходных. За них нам еще предстоит расплатиться рабочей субботой. Но оно того стоит, так как погоды нынче стоят пускай и снежные, но...
 
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