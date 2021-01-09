В Минске с самого утра прошли протестные марши

С конца ноября протестные марши в Беларуси проводятся не по центральным улицам, а в спальных районах и в дворах. Изначально время начала маршей было общим — 14:00, а после того, как темнеть начало рано, — 12:00. Однако позже марши стали проводяться в разное время,т Еврорадио. Часть из них проходит рано утром, чтобы сократить до минимума возможные задержания.