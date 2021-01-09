Выдвинутый от Беларуси фильм «Уроки фарси» сняли с конкурса на премию «Оскар»

Источник материала: Tut.by

Драма «Уроки фарси» не сможет побороться за «Оскар». Фильм Вадима Перельмана, который выдвинули на соискание премии от Беларуси, дисквалифицировали за несоответствие правилам американской киноакадемии. Об этом сообщает американское издание Variety .



Кадр из фильма

Согласно правилам, определенное количество человек, так или иначе участвовавших в создании картины, должны быть из страны, от которой выдвигается фильм. Однако создатели «Уроков фарси» не смогли подтвердить, что большая части творческой группы ленты из Беларуси.

— Белорусский комитет и наши партнеры по производству посчитали, что фильм отвечает всем требованиям, необходимым для представления страны на церемонии вручения премии «Оскар». Однако тот факт, что фильм является международной совместной продукцией с участием нескольких стран и что основной язык не является официальным языком страны, подавшей заявку, всегда означал, что наш случай был довольно уникальным, — сказал продюсер фильма Илья Стюарт.

«Уроки фарси» — проект России, Германии и Беларуси. Большая часть съемок прошла в Беларуси, в Бобруйске и на натурной площадке «Беларусьфильма». В основе фильма — рассказ немецкого драматурга Вольфганга Кольхаазе «Изобретение языка». Драма Перельмана рассказывает о бельгийском еврее, который попал в концлагерь и, чтобы выжить, вынужден выдавать себя за перса.

Мировая премьера «Уроков фарси» состоялась на Берлинском кинофестивале.