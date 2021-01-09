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9 января: самый главный запрет дня и суеверия этой даты
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
В народе праздник получил название Стефанов (Степанов) день и считался днем пастухов. 9 января продолжались святки и веселые гуляния после Рождества Христова. По поверьям, дата также была благоприятной для гадания незамужних девушек на суженого и брак.
Как гласят церковные предания, Стефан совершал великие чудеса и знамения в в Иерусалиме, где широко проповедовал. После того, как эллиниста схватили фарисеи, он выступил на суде с речью об истории еврейского народа, которую представители синагоги расценили как богохульство. 30-летнего Стефана решили казнить через камневание.
Убийство архидиакона проходила на глазах Девы Марии и Иоанна Богослова - они стояли на возвышенности и молились за мученика.
Мощи Стефана могли исцелять людей от болезней и изгонять злых духов. В Киево-Печерской лавре хранится серебряная рака с правым перстом святого первомученика.
В день Стефана по традиции чествовали пастухов - обычно в эту дату с ними договаривались о найме и щедро угощали.
Еще 9 января особо ухаживали за лошадьми - верили, что если их напоить "через серебро" в ведре, то животные будут крепкие и здоровые весь год.
Девушки устраивали гадания на свадьбу. Для этого высыпали на стол семена и считали - если четное число выйдет, то скоро предстояло идти под венец с любимым.
Также бытовал обычай «хоронить» грусть и печали - девушки ставили какой-нибудь сосуд в определенном месте и поочередно подходили к нему с водой в горшках и чашах, сливая туда жидкость, словно смывали тоску с сердца.
Строго запрещалось в этот день выполнять тяжелую работу - на святки это считалось грехом и сулило большую беду.
Главные приметы 9 января:
Если сегодня деревья покрыл иней, значит будет богатый урожай хлебных культур.
Снегопад в этот день сулит богатый урожай ягод и грибов.
Если вороны прямо на снегу гнездятся, то вскоре придет оттепель.
Когда птицы собираются стайками на верхушках деревьев - морозы продержатся еще длительное время.
Если в небе мало сегодня маленьких птиц, то это обещает скорые снегопады.
Если в этот день в село прибежал заяц - скоро ударят затяжные морозы.
Если 9 января погода ясная и морозная, то год будет урожайный.
Именины сегодня празднует Степан.
Кстати, незамужние девушки в этот день гадают на замужество. Для этого на столе надо рассыпать семена. Если выпадет четное число, то в течение года девушка найдет себе пару, если же нечетное – замуж выйдет не скоро.
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Если 9 января погода ясная и морозная, то год будет урожайный.
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