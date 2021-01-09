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Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы 9 января:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 9 января: самый главный запрет дня и суеверия этой даты Если 9 января погода ясная и морозная, то год будет урожайный.

В народе праздник получил название Стефанов (Степанов) день и считался днем пастухов. 9 января продолжались святки и веселые гуляния после Рождества Христова. По поверьям, дата также была благоприятной для гадания незамужних девушек на суженого и брак.Как гласят церковные предания, Стефан совершал великие чудеса и знамения в в Иерусалиме, где широко проповедовал. После того, как эллиниста схватили фарисеи, он выступил на суде с речью об истории еврейского народа, которую представители синагоги расценили как богохульство. 30-летнего Стефана решили казнить через камневание.Убийство архидиакона проходила на глазах Девы Марии и Иоанна Богослова - они стояли на возвышенности и молились за мученика.Мощи Стефана могли исцелять людей от болезней и изгонять злых духов. В Киево-Печерской лавре хранится серебряная рака с правым перстом святого первомученика.В день Стефана по традиции чествовали пастухов - обычно в эту дату с ними договаривались о найме и щедро угощали.Еще 9 января особо ухаживали за лошадьми - верили, что если их напоить "через серебро" в ведре, то животные будут крепкие и здоровые весь год.Девушки устраивали гадания на свадьбу. Для этого высыпали на стол семена и считали - если четное число выйдет, то скоро предстояло идти под венец с любимым.Также бытовал обычай «хоронить» грусть и печали - девушки ставили какой-нибудь сосуд в определенном месте и поочередно подходили к нему с водой в горшках и чашах, сливая туда жидкость, словно смывали тоску с сердца.Строго запрещалось в этот день выполнять тяжелую работу - на святки это считалось грехом и сулило большую беду.Если сегодня деревья покрыл иней, значит будет богатый урожай хлебных культур.Снегопад в этот день сулит богатый урожай ягод и грибов.Если вороны прямо на снегу гнездятся, то вскоре придет оттепель.Когда птицы собираются стайками на верхушках деревьев - морозы продержатся еще длительное время.Если в небе мало сегодня маленьких птиц, то это обещает скорые снегопады.Если в этот день в село прибежал заяц - скоро ударят затяжные морозы.Если 9 января погода ясная и морозная, то год будет урожайный.Именины сегодня празднует Степан.Кстати, незамужние девушки в этот день гадают на замужество. Для этого на столе надо рассыпать семена. Если выпадет четное число, то в течение года девушка найдет себе пару, если же нечетное – замуж выйдет не скоро.