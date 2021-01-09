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Белорусский хоккеист завершил карьеру игрока в 21 год, дальше — колхоз или армия

09.01.2021 12:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусский хоккеист завершил карьеру игрока в 21 год, дальше — колхоз или армия
Артур Буяк / lida.hockey.by
Хоккеист «Лиды» Артур Буяк в 21 год завершил карьеру игрока, сообщает клубная пресс-служба. Не из-за травмы.

«В жизни наступил сложный период: надо выбирать, чем заниматься дальше, — говорит Буяк. — Будущего в хоккее я не вижу».


Спортсмен рассказывает, что заканчивает аграрный университет и уже в апреле по распределению должен ехать в один из колхозов Гомельской области. Есть еще один вариант — армия, куда его могут призвать.

«Поэтому будущее пока такое: либо год в армии, либо два отработки в сельском хозяйстве», — говорит Артур Буяк.


«Надо смотреть правде в глаза: считаю, что сильным хоккеистом я не был, но и самым слабым тоже, — продолжает молодой человек. — Ничего страшного, главное — жив-здоров, всю карьеру провел без серьезных травм».


«Лида» выступает в хоккейном чемпионате Беларуси. Буяк сыграл за команду 64 официальных матча, набрал в них 11 (4+7) очков.
 
 
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Буяк сыграл за команду 64 официальных матча, набрал в них 11 (4+7) очков.
 
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