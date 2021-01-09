Источник материала: UDF



Артур Буяк / lida.hockey.by

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«В жизни наступил сложный период: надо выбирать, чем заниматься дальше, — говорит Буяк. — Будущего в хоккее я не вижу».

«Поэтому будущее пока такое: либо год в армии, либо два отработки в сельском хозяйстве», — говорит Артур Буяк.

«Надо смотреть правде в глаза: считаю, что сильным хоккеистом я не был, но и самым слабым тоже, — продолжает молодой человек. — Ничего страшного, главное — жив-здоров, всю карьеру провел без серьезных травм».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусский хоккеист завершил карьеру игрока в 21 год, дальше — колхоз или армия Буяк сыграл за команду 64 официальных матча, набрал в них 11 (4+7) очков.

Спортсмен рассказывает, что заканчивает аграрный университет и уже в апреле по распределению должен ехать в один из колхозов Гомельской области. Есть еще один вариант — армия, куда его могут призвать.«Лида» выступает в хоккейном чемпионате Беларуси. Буяк сыграл за команду 64 официальных матча, набрал в них 11 (4+7) очков.