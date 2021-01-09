«Мат – это как алкоголь»: психиатр рассказал, почему опасно материться

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Фото: imago/Bernd FriedelTASS / Bernd Friedel

«Я не сторонник матерной лексики в силу того, что она может нести социальные последствия для человека. И эти социальные последствия в свою очередь уже могут отрицательно сказываться и на нервной системе – условно говоря, как употребление алкоголя, наркотиков и т.д. Тот же алкоголь может давать в краткосрочной ситуации эффект расслабления, облегчения, но в итоге, во-первых, с учетом социальных последствий он может давать негативное влияние, и может сам по себе влиять на нервную систему отрицательно.



То же самое мне представляется и в бранной лексике. Если даже в какой-то краткосрочной перспективе происходит облегчение за счет того, что человек эмоционально выговаривается, проявляет свою эмоцию, то в долгосрочной перспективе это как раз может привести к эмоциональной разбалансировке. Человек уже привыкнет себя не сдерживать эмоционально, что, с моих позиций невролога, физиолога и психотерапевта, может в итоге отрицательно сказаться на нервной системе», – говорит врач.

«Сейчас, особенно с учетом того, что происходит, и большого информационного воздействия, люди стали более раздражительны, агрессивны. Конечно, есть комплекс мер по снижению уровня агрессии, он заключается в так называемом биопсихосоциальном подходе. Здесь мы работаем с биологической особенностью человека (иначе – его физиологией): мы должны понимать, что кто-то – астеник, кто-то – гиперстеник, кто-то – гипотоник, гипертоник и т.д. И, естественно, это будет сказываться на реакции и эмоциях. Второе – это обстоятельства. Даже спокойный человек в определенной ситуации может проявить очень сильную агрессию, если его довести. И мы тоже должны это учитывать и находить решение по преодолению этих обстоятельств. И третий фактор – это психологические установки. Допустим, кто-то верит в бога, кто-то нет. Одному человеку что-нибудь скажешь про какую-то религию, которую он не исповедует – и он спокойно к этому отнесется, потому что для него это неважно. А если для него важна эта религия, он может очень агрессивно к этому отнестись», – говорит Саркисян.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Мат – это как алкоголь»: психиатр рассказал, почему опасно материться Почему мы испытываем потребность в том, чтобы выругаться?

Ученые нашли ответ. Так, специалисты из Кильского университета в Германии провели необычный эксперимент: они взяли две группы добровольцев и попросили их как можно дольше держать руку в ледяной воде. При этом первой группе разрешалось выкрикивать матерные слова, а вторая должна была молчать. В итоге оказалось, что те, кому разрешили ругаться, показали более высокие результаты – им удалось продержать руку в воде на порядок дольше, чем «приличной» группе. Ученые сделали вывод: использование обсценной лексики оказывает особое психологическое воздействие на мозг человека. В частности, помогает заглушить боль.Как объяснил в интервью радио Sputnik невролог, нейрофизиолог, гормоны стресса резко меняют в центральной нервной системе восприятие боли. матерящийся человек проявляет агрессию, которая вводит его организм в состояние стресса. А гормоны стресса, в свою очередь, меняют восприятие боли. Таким образом, пара бранных выражений может помочь человеку снизить болевой порог.Выходит, в определенных ситуациях мат может быть даже полезен? Или все-таки кратковременный позитивный эффект не стоит того, чтобы загрязнять свой язык? «МИР 24» обратился с вопросом к специалисту.Как полагает врач-психиатр, невролог, нейрофизиолог, для того, чтобы делать уверенные заключения о пользе влияния мата на физическое состояние организма, необходимо проводить больше подробных исследований. Что же касается воздействия на психику, то здесь ответ однозначный: мат – это зло, считает Саркисян.Проводя параллели с употреблением алкоголя, Саркисян отмечает: изначально человек всегда пьет только в «подобающей» обстановке, но постепенно начинает делать это все чаще, подстраивает под пагубную привычку и свое окружение, постепенно вызывая негативное отношение со стороны общества. Так и с матом: сперва вы позволяете себе ругаться в компании друзей, семьи, затем это переходит на коллег, и вот – вы уже заработали репутацию заядлого матершинника.По словам Саркисяна, в последнее время к нему часто обращаются люди, которые не могут справиться с приступами агрессии. Нецензурная брань, как известно, помогает «отвести душу» в трудных ситуациях, но врач рекомендует все-таки воздерживаться от этого способа расслабиться – тем более что проблему гнева он не решит.Психотерапевт, который помогает человеку справиться с гневом, работает по всем этим трем факторам. Даже со стороны физиологии можно провести очень большой комплекс мер: начать вести здоровый образ жизни, наладить питание, принимать витамины (в крайнем случае, по назначению врача – лекарства). Вкупе с работой на психологическом уровне это принесет очень хорошие плоды.