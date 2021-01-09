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Глава МИД Литвы обсудил с Помпео бойкот энергии с БелАЭС

09.01.2021 12:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Глава МИД Литвы обсудил с Помпео бойкот энергии с БелАЭС

  • 9.01.2021, 12:22
Глава МИД Литвы обсудил с Помпео бойкот энергии с БелАЭС
Габриэлюс Ландсбергис

Габриэлюс Ландсбергис поблагодарил Вашингтон за внимание к проблемам нашего региона.

Новый министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе разговора с госсекретарем США Майком Помпео обсудил тему белорусской АЭС, сообщают naviny.by.

Глава внешнеполитического ведомства Литвы подчеркнул значимость США в международном партнерстве своего государства.

Он поблагодарил Вашингтон, за «внимание к региону» и выразил надежду, что с приходом к власти новой администрации оно «не ослабнет и что в дальнейшем мы будет действовать сообща в деле обеспечения наших общих интересов в регионе».

Ландсбергис также попросил помощи США в связи с Белорусской АЭС (БелАЭС) и заверил, что правительство Литвы прикладывает все усилия к тому, чтобы электроэнергия с этой станции не попадала на рынок Литвы.

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Габриэлюс Ландсбергис поблагодарил Вашингтон за внимание к проблемам нашего региона.
 
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