Источник материала: Хартия'97

Александр Макрицкий покинул пост главного тренера «Юности» 9.01.2021, 12:13

Александр Макрицкий

Это единственный тренер чемпионата Беларуси по хоккею, который не подписал провластное письмо.

Белорусский специалист Александр Макрицкий покинул пост главного тренера «Юности». Контракт расторгнут по соглашению сторон, сообщает by.tribuna.com .

Исполнять обязанности главного тренера команды будет Дмитрий Карпиков.

Ранее стало известно, что Алексей Баранов станет председателем ХК «Юность-Минск». Функционер участвовал в автопробеге за Лукашенко.

Ранее зампредседателя «Юности» Алексей Торбин и 17 хоккеистов команды подписали провластное письмо. Отметим, что Александр Макрицкий, единственный тренер чемпионата Беларуси по хоккею, который не подписал это письмо.

Добавим также, что Макрицкий играл в хоккейной команде Лукашенко, однако в последнее время в составе не значился. Ранее из команды исчез экс-глава ФХБ Геннадий Савилов.

Макрицкий возглавил «Юность» в 2019 году и стал с клубом чемпионом «Париматч-Экстралиги».

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