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Какие курсы доллара и евро установили обменники в Беларуси

09.01.2021 12:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Какие курсы доллара и евро установили обменники в Беларуси

  • 9.01.2021, 12:07
Какие курсы доллара и евро установили обменники в Беларуси

Самый выгодный курс продажи банком доллара — 2,58 рубля.

Самый выгодный курс продажи банком евро — 3,175 рубля, а доллара — 2,58 рубля. Tut.by. посмотрел, какие курсы валют установили обменники 9 января.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,62 рубля (Беларусбанк, РРБ-Банк), а ниже всего — 2,58 рубля (Банк Дабрабыт), 2,585 рубля (Paritetbank).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в БСБ Банке — 2,575 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Белагропромбанке — 3,228 рубля, а ниже всего — в БСБ Банке — 3,175 рубля, Абсолютбанке, Paritetbank — 3,177 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Paritetbank — 3,157 рубля.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Самый выгодный курс продажи банком доллара — 2,58 рубля.
 
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