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Жители Минского района маршируют под бело-красно-белыми флагами
Источник материала: Хартия'97
Жители Минского района маршируют под бело-красно-белыми флагами
На акцию вышли деревни Юхновка и Старина.
Жители Юхновки и Старины (Минский район) вышли сегодня на шествия под бело-красно-белыми флагами.
Видео опубликовал телеграм-канал
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На акцию вышли деревни Юхновка и Старина.
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