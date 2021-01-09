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Вольная Курасовщина вышла утром на протест
Источник материала: Хартия'97
Вольная Курасовщина вышла утром на протест
Белорусы партизанят в любое время суток.
Вольная минская Курасовщина вышла утром на протест.
«Раз не можем партизанить ночью, то будем партизанить утром!», — заявили участники акции.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Белорусы партизанят в любое время суток.
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