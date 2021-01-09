Источник материала: Хартия'97

Павел Северинец: Новая Беларусь будет совсем скоро 9.01.2021, 11:21

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Фото: «Наша Ніва»

Политик в Рождество обратился с теплыми словами к белорусам.

Читательница телеграм-канала «Баста!» поделилась со всеми белорусами радостью и светлой вестью:

- В Рождество я получила письмо из СИЗО от Павла Северинца. Очень сердечное, теплое. Читая его, невозможно поверить, что его пишет человек, находящийся в суровой и беспощадной неволе.

Вот некоторые строки: «... люди перестали быть атомами, рассеянными в пространстве, и стали осознавать себя Народом. «Роды» затянулись. Должно быть, и вправду свободу и справедливость нужно выстрадать: что легко дается - легко теряется. Быть может, Бог поэтому и посылает то, что происходит. Но я всей душой верю, что новая Беларусь будет совсем скоро: если за дело берется Господь и ведет белорусов под своим светлым стягом - значит, придем. Значит, после издевательств, насилия и креста обязательно будет Воскрешение...»

«И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям» (Евангелие от Луки 2:10).









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