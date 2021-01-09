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Павел Северинец: Новая Беларусь будет совсем скоро
Источник материала: Хартия'97
Павел Северинец: Новая Беларусь будет совсем скоро
Политик в Рождество обратился с теплыми словами к белорусам.
Читательница телеграм-канала
- В Рождество я получила письмо из СИЗО от Павла Северинца. Очень сердечное, теплое. Читая его, невозможно поверить, что его пишет человек, находящийся в суровой и беспощадной неволе.
Вот некоторые строки: «... люди перестали быть атомами, рассеянными в пространстве, и стали осознавать себя Народом. «Роды» затянулись. Должно быть, и вправду свободу и справедливость нужно выстрадать: что легко дается - легко теряется. Быть может, Бог поэтому и посылает то, что происходит. Но я всей душой верю, что новая Беларусь будет совсем скоро: если за дело берется Господь и ведет белорусов под своим светлым стягом - значит, придем. Значит, после издевательств, насилия и креста обязательно будет Воскрешение...»
«И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям» (Евангелие от Луки 2:10).
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Политик в Рождество обратился с теплыми словами к белорусам.
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