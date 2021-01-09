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Трагедия в Норильске: из всей семьи выжил 1 человек - подросток
Источник материала: Партизан
Полуторагодовалый ребенок и его родители погибли при сходе лавины в Норильске
Спасатели извлекли тела полуторагодовалого ребенка и его родителей 38 и 45 лет на месте схода снежной лавины в горнолыжном комплексе "Гора Отдельная" в Норильске
Из всей семьи выжил только 14-летний подросток, его госпитализировали в тяжелом состоянии с множественными переломами и сильным обморожением
Спасатели извлекли тела полуторагодовалого ребенка и его родителей 38 и 45 лет на месте схода снежной лавины в горнолыжном комплексе "Гора Отдельная" в Норильске. Из всей семьи выжил только 14-летний подросток, его госпитализировали в тяжелом состоянии с множественными переломами и сильным обморожением,
По данным прокуратуры Красноярского края, лавина сошла 8 января в 23:17. МЧС сообщало о шести оказавшихся под снегом туристических домах. Поисковые работы, осложняемые погодными условиями, продолжались всю ночь, в них были задействованы 242 человека и 29 единиц техники.
Следственный комитет сначала возбудил уголовное дело по п. "в" 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). После увеличения числа погибших статью переквалифицировали на более тяжкую - ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
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Полуторагодовалый ребенок и его родители погибли при сходе лавины в Норильске
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