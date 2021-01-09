МЧС: Снегопад нарушил электроснабжение 630 населенных пунктов и движение поездов

"По данным ГПО "Белэнерго" в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 630 населенных пунктов. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 6 часов 9 января остаются без электроснабжения 56 населенных пунктов в Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областях. В результате нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения пострадавших нет", - говорится в сообщении на официальном сайте министерства.













Там отмечается, что в Минском районе из-за налипания мокрого снега на стрелочном переводе произошла задержка в движении 8 пассажирских поездов, до 1 часа.





В ведомстве также проинформировали, что в минувшую пятницу подразделения МЧС 25 раз привлекались для распиловки аварийных деревьев, оказывалась помощь в извлечении из снежных заносов 19 транспортных средств. "Пострадавших нет", - уточнили в министерстве.



