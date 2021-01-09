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Мировые цены на нефть прилично укрепились

09.01.2021 12:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мировые цены на «черное золото» прилично укрепили свои позиции.

Мировые цены на нефть прилично укрепились

Как отмечают аналитики, подъему рынка на этой неделе способствовало обещание Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу в феврале-марте, а также данные Минэнерго США о более значительном, чем ожидалось, снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе, пишет investing.com.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к концу пятницы составило 56,25 доллара за баррель(+3,44%). Выросла и легкая нефть WTI. На торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) она достигла отметки 52,72 доллара за баррель (+3,72%).

На текущей неделе обе эти марки выросли в цене более чем на 6%.

 
 
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Мировые цены на «черное золото» прилично укрепили свои позиции.
 
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