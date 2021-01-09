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В Беларуси из-за обильного снега 630 населенных пунктов оставались без света  

09.01.2021 12:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В «Белэнерго» сообщили о проблемах, которые энергетикам принесли обильные осадки.

В Беларуси из-за обильного снега 630 населенных пунктов оставались без света  

Как отмечается, в течение суток периодически нарушалось электроснабжение 630 населенных пунктов. Аварийные бригады стараются оперативно устранять неисправность.

По состоянию на 6 утра без света оставались 56 населенных пунктов в Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областях.

Ранее сообщалось, в Минском районе из-за налипания мокрого снега на стрелочном переводе произошла задержка в движении восьми пассажирских поездов (до 1 часа).

 

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В «Белэнерго» сообщили о проблемах, которые энергетикам принесли обильные осадки.
 
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