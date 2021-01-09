Что подарить панде и льву? Новый год в зоопарке - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Животные Московского зоопарка получили новогодние подарки, рассказали в пресс-службе зоопарка рассказали в понедельник. Панды получили древесную стружку, бутоны гвоздики и гирлянду из кубиков с зернами кукурузы внутри.

В Московском зоопарке отметили, что бамбуковым медведям нравится запах гвоздики, а с кубиками и стружкой панды любят играть.

Для львов создали конструкции из коробок и мешковины, которые опрыскали ароматными маслами.

"Они, как и все котики, любят даже пустые коробки", - рассказали сотрудники зоопарке.

Белому медведю же достался мешок с сеном и вареной свеклой.

А понравились ли постояльцам зоопарка их подарки, смотрите на видео.

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