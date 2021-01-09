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Что подарить панде и льву? Новый год в зоопарке - видео
09.01.2021 12:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Животные Московского зоопарка получили новогодние подарки, рассказали в пресс-службе зоопарка рассказали в понедельник. Панды получили древесную стружку, бутоны гвоздики и гирлянду из кубиков с зернами кукурузы внутри.
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В Московском зоопарке отметили, что бамбуковым медведям нравится запах гвоздики, а с кубиками и стружкой панды любят играть.
Для львов создали конструкции из коробок и мешковины, которые опрыскали ароматными маслами.
"Они, как и все котики, любят даже пустые коробки", - рассказали сотрудники зоопарке.
Белому медведю же достался мешок с сеном и вареной свеклой.
А понравились ли постояльцам зоопарка их подарки, смотрите на видео.
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Московский зоопарк в честь новогодних праздников решил побаловать своих постояльцев вкусными угощениями. А львам достались коробки с ароматными маслами - они...
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