Смех до слез! 30 котов, которые застряли

Источник материала: ОНТ

Коты – животные очень грациозные. Но это не мешает им попадать в самые непредвиденные ситуации и застревать там, где, казалось бы, застрять просто невозможно. Посмотрите на этих милых пушистиков!



































































Фото: Pinterest

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