Трамп намерен создать альтернативную социальную сеть

Источник материала: ОНТ

Дональд Трамп заявил о возможности создания интернет-платформы альтернативной Twitter, после того как администрация социальной сети заблокировала его личную страницу на постоянной основе, информирует ТАСС.

Сообщения о намерении политика были размещены в его аккаунте, однако модераторы Twitter удалили их вскоре после публикации. Позднее текст распространила пресс-служба Белого дома.

«Как я уже говорил в течение долгого времени, Twitter заходит все дальше и дальше в ограничении свободы слова, и сегодня сотрудники Twitter скоординировались с демократами и радикальными левыми и удалили мою страницу со своей платформы, чтобы заставить замолчать меня и вас, 75 млн. замечательных патриотов, которые за меня проголосовали», — говорится в сообщении Дональда Трампа.

После начала протестов в Вашингтоне, администрация Twitter заблокировала страницу политика на 12 часов из-за нарушений им правил социальной сети. Вчера компания объявила о закрытии доступа к личной учетной записи Трампа на постоянной основе.

«Я предсказывал, что так и произойдет. Мы ведем переговоры с разными другими сайтами, скоро мы сделаем важное объявление, и мы также рассматриваем возможность создания нашей собственной платформы в ближайшем будущем. Нас не заставят замолчать!» - заявил политик.

Фото: Mark Seliger/The RollingStone

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