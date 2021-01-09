|
Трамп намерен создать альтернативную социальную сеть
Источник материала: ОНТ
Дональд Трамп заявил о возможности создания интернет-платформы альтернативной Twitter, после того как администрация социальной сети заблокировала его личную страницу на постоянной основе,
Сообщения о намерении политика были размещены в его аккаунте, однако модераторы Twitter удалили их вскоре после публикации. Позднее текст распространила пресс-служба Белого дома.
После начала протестов в Вашингтоне, администрация Twitter заблокировала страницу политика на 12 часов из-за нарушений им правил социальной сети. Вчера компания объявила о закрытии доступа к личной учетной записи Трампа на постоянной основе.
Фото: Mark Seliger/The RollingStone
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дональд Трамп заявил о возможности создания интернет-платформы альтернативной Twitter, после того как администрация социальной сети заблокировала его личную...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)