В Минске автомобиль такси сбил ребенка

Источник материала: ОНТ

Автомобиль такси сбил ребенка, который спускался с горки на санках, сообщает БЕЛТА.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, двигаясь по ул. Таежной со стороны дома №82 по ул. Солтыса в направлении дома №189 по ул. Солтыса, водитель автомобиля «Рено» совершил наезд на 5-летнего ребенка, который спускался с горки на санках.

Мальчик госпитализирован с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма легкой степени». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Госавтоинспекция напоминает родителям о необходимости контроля за активным отдыхом детей.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram