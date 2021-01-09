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В Минске автомобиль такси сбил ребенка
Источник материала: ОНТ
Автомобиль такси сбил ребенка, который спускался с горки на санках,
По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, двигаясь по ул. Таежной со стороны дома №82 по ул. Солтыса в направлении дома №189 по ул. Солтыса, водитель автомобиля «Рено» совершил наезд на 5-летнего ребенка, который спускался с горки на санках.
Мальчик госпитализирован с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма легкой степени». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Госавтоинспекция напоминает родителям о необходимости контроля за активным отдыхом детей.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Автомобиль такси сбил ребенка, который спускался с горки на санках, сообщает БЕЛТА. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, двигаясь по ул. Таежной со стороны...
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