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В 2021 году введут новую схему оплаты за некоторые ЖКУ. Кому придется платить больше
Источник материала: Tut.by
С 1 сентября белорусы будут оплачивать некоторые жилищно-коммунальные услуги по новой схеме — по тарифам не на одного проживающего в квартире, а исходя из общей площади жилья. Рассказываем, про какие ЖКУ идет речь.
Как платим за ЖКУ сейчас
Сейчас оплата за техобслуживание лифта, уборку подъездов и прочих вспомогательных помещений жилого дома и электричество на освещение и работу оборудования в таких помещениях (кроме лифта) начисляется по количеству зарегистрированных в квартире человек.
С 1 января тарифы на эти ЖКУ пересмотрели, с июня некоторые из них снова намерены пересмотреть, причем отдельные — в сторону уменьшения. К примеру, предельно-допустимый тариф на техобслуживание лифта с 1 января — 1,5 рубля, а с 1 июня станет — 1,43 рубля.
Что изменится с сентября
А с 1 сентября начислять плату за техобслуживание лифта намерены исходя из общей площади квартиры. Это предусмотрено
С 1 сентября также по новой схеме будут начислять плату за санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома (уборку подъездов), а также за электроэнергию, которую потратили на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования (кроме лифта). За эти услуги, как и за техобслуживание лифта, будут взимать оплату исходя из общей площади квартиры, а не по количеству зарегистрированных в квартире человек, как сейчас.
Напомним, что до 23 марта 2016 года эти услуги
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С 1 сентября белорусы будут оплачивать некоторые жилищно-коммунальные услуги по новой схеме - по тарифам не на одного проживающего в квартире, а исходя из общей...
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