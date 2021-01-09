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Reddit, Discord и Twitter заблокировали страницы сторонников Трампа

09.01.2021 13:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американские интернет-компании продолжили блокировать аккаунты, поддерживающие Дональда Трампа. Это произошло вскоре после штурма Капитолия 6 января, когда сторонники действующего президента ворвались в здание и потребовали пересмотреть итоги выборов, передает TJournal.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Christian Wiediger / Unsplash
  • Reddit заблокировал крупнейший сабреддит сторонников Трампа r/DonaldTrump. В пресс-службе компании пояснили Axios, что сообщество после событий в Капитолии неоднократно нарушало политику площадки, запрещающую пропаганду насилия и его поощрение;
  • Discord заблокировал сервер The Donald. Компания пояснила The Verge, что хотя у нее нет доказательств использования сервера для организации беспорядков, он «открыто связан с онлайн-форумом», где якобы публиковались призывы к вооружённому восстанию. The Verge указывает, что сервер связан с заблокированным летом 2020 года сабреддитом r/The_Donald;
  • Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа с 88 миллионами подписчиков из-за рисков подстрекательства к насилию. Трамп попытался обойти бан через официальный аккаунт президента США @POTUS, написав там «Мы не будем молчать» и заявив о возможном создании собственной платформы, однако соцсеть удалила твиты. Затем то же сообщение появилось в аккаунте @TeamTrump вместе с измененным логотипом Twitter с серпом и молотом, однако соцсеть удалила сообщения, а аккаунт заблокировала.

Изображение: The Verge
  • Twitter заблокировал аккаунты бывшего советника Трампа Майкла Флинна и юриста его избирательной кампании Сидни Пауэлл. NBC пишет, что они неоднократно встречались с Трампом в последние недели и обсуждали возможность отмены итогов выборов. В соцсети телеканалу пояснили, что аккаунты связаны с движением QAnon, продвигающим конспирологические теории и призывающим к вредоносной деятельности;
  • Google заблокировал Parler (аналог Twitter) и пообещал снять ограничения в Google Play, если соцсеть ужесточит модерацию. Apple пока не заблокировала приложение в App Store, но пообещала применить санкции, если модерацию не усилят. Это произошло вскоре после того, как ведущий Fox News объявил о регистрации Трампа в Parler;
  • YouTube заблокировал канал бывшего помощника Трампа Стива Бэннона. Видеохостинг объяснил, что выносит предупреждения за фейки о результатах выборов и временно запрещает размещать контент. Если канал получает три предупреждения за 90 дней, то его удаляют — это и произошло с каналом Бэннона.

Аккаунты президента США также заблокировали Facebook и Instagram — минимум до 20 января. Ограничения для аккаунта Трампа ввели также Snapchat и Twitch.

Меры против возможных подстрекательств к насилию применяют и другие компании. Например, Pinterest после выборов в ноябре блокирует хештеги, требующие отмены их результатов, такие как StopTheSteal (остановите кражу).

 
 
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