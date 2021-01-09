Магазин отказался продать покупателю iPhone по цене с сайта. Что делать в такой ситуации

Источник материала: Tut.by

Житель Могилева заказал телефон в интернет-магазине за 2099 рублей. Когда товар доставили в пункт самовывоза, оказалось, что он подорожал на 900 рублей. Продать телефон по заявленной изначально цене молодому человеку отказались. FINANCE.TUT.BY узнал у юриста, что делать в подобной ситуации.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Pixabay.com

Могилевчанин Глеб заказал 4 января в интернет-магазине телефон iPhone 12.

— Цена на сайте была указана 2099 рублей. Заказ оформил, подтверждение пришло мне на почту, в Вайбере, — рассказывает молодой человек. — Также это можно было видеть в личном кабинете на сайте магазина. Уже 5 января заказ приехал в Могилев в пункт самовывоза, но мне позвонили оттуда и сказали, что по той цене, которая указана была на сайте, я забрать товар не могу. Оказалось, что он стоит 2999 рублей.



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Глеб отказался забирать телефон по такой цене. После этого, по его словам, работники магазина предложили ему купить телефон по цене закупки, а также обещали начислить бонусы в личном кабинете.

— Я все равно не захотел брать телефон, даже не стал узнавать, какую сумму мне нужно заплатить во втором случае. Написал претензию в книгу жалоб и предложений, — продолжает Глеб. — Когда я приехал домой и заглянул в личный кабинет, стоимость телефона там уже изменилась на 2999, то есть они ее поменяли без моего ведома. Но ведь и сообщения в Вайбере, и письмо на почте и СМС у меня сохранились со старой стоимостью, по которой я и оформил покупку товара.



Фото от читателя

Не исключено, что разбежка в цене — ошибка при заполнении данных на сайте интернет-магазина. По данным сервиса kupi.tut.by, средняя цена на этот телефон в начале января была около 3040 рубля.

Оперативно связаться с представителями интернет-магазина и попросить пояснить, как так получилось, нам не удалось.

Мы обратились за комментарием к юристу, как действовать в подобных ситуациях, и спросили, имеет ли право продавец менять цену товара после оформления заказа.

— Предложение товара в его рекламе, каталогах, обращенных к неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой, если оно содержит все существенные условия договора розничной купли-продажи. Это указано в пункте 2 статьи 407 Гражданского кодекса Беларуси, — рассказывает юрист Иван Райкевич. — Правилами продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам, утвержденными постановлением Совмина установлено, что продавец обязан своевременно в доступной форме довести до покупателя необходимую и достоверную информацию о товаре, в том числе о цене и условиях оплаты. Указанные сведения доводятся до покупателя в информационных источниках, используемых для описания товара. Когда потребитель кладет товары в виртуальную корзину интернет-магазина, подтверждает заказ, нажимая кнопку «Заказать», вводит свои реквизиты для доставки — он совершает конклюдентные действия, то есть действия, которые подтверждают его желание заключить сделку купли-продажи и порождают правоотношения между продавцом и покупателем.



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Как поясняет юрист, коммерческая организация от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, работы или услуги отказаться не может. Это указано в пункте 3 статьи 396 Гражданского кодекса.

— Особенно странно выглядит отказ продавца от заключения договора купли-продажи, когда он уже направил покупателю подтверждение, что товар им заказан, что товар прибыл в пункт вывоза, — отмечает юрист. — В случае, если продавец не желает действовать по закону и увеличивает стоимость товара после его заказа потребителем, покупателю нужно в первую очередь, написать продавцу претензию с требованием продать товар по цене, по которой он его заказывал, и приложить к ней документы, подтверждающие заказ товара именно у этого продавца и именно по этой цене. Это может быть распечатка письма из электронной почты с подтверждением заказа, сообщения из мессенджеров и подобные.



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Претензию продавцу можно направить либо обычной почтой заказным письмом, либо оставить запись в книге замечаний и предложений. В интернет-магазинах книгу замечаний и предложений можно найти в пунктах самовывоза товаров.

— Также потребитель может обратиться за защитой своих прав к поверенному по защите прав потребителей в любом исполнительном комитете, либо обратиться в общественное объединение по защите прав потребителей, — напоминает Иван Райкевич. — Если и после претензии продавец не согласится продать товар по заявленной цене, покупатель имеет право обратиться в суд. В этом случае уже можно потребовать кроме продажи товара по указанной цене, возмещения своих убытков, морального вреда, возмещения расходов представителя на оказание ему юридической помощи.