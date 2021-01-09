В Минтруда рассказали, будут ли снова повышать пенсионный возраст и сокращать декретный отпуск

Источник материала: Tut.by

В 2022 году в Беларуси заканчивается пенсионная реформа, которой повышали возраст выхода на заслуженный отдых. FINANCE.TUT.BY поинтересовался у Минтруда, рассматривают ли власти варианты очередного повышения пенсионного возраста. В ведомстве также рассказали, будут ли сокращать декретный отпуск.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Про пенсионный возраст

В 2021 году пенсионный возраст для мужчин составляет 62 года и 6 месяцев, для женщин — 57 лет и 6 месяцев. Напомним, его повышение началось с 2017 года. Каждый год пенсионный возраст растет по полгода до тех пор, пока не достигнет 63 лет для мужчин и 58 — для женщин. Это произойдет в 2022 году. Мы поинтересовались в Минтруда, планируют ли власти новое повышение пенсионного возраста и если да, то какие варианты рассматриваются.

— Пока речь о повышении пенсионного возраста не идет (после окончания нынешней пенсионной реформы. — Прим. ред.), — сказал заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков. — Повышать или не повышать — это решение, скажем так, и демографическое, и политическое. Пока вопрос о повышении возраста не стоит, не идет. У нас повышение пенсионного возраста, то, что уже прописано в законодательстве, заканчивается в 2022 году. То обстоятельство, что мы начали повышать пенсионный возраст, оно позволило сохранить нам численность пенсионеров без ее резкого увеличения, как прогнозировалось, если бы мы пенсионный возраст не повысили.

В 2019 году власти обсуждали дальнейшее повышение пенсионного возраста после 2022 года, но только для женщин. Еще больше повысить пенсионный возраст советовали и в МВФ. А в 2019 году Александр Лукашенко поручил властям оценить эффективность пенсионной реформы. Однако официально о дальнейшем повышении пенсионного возраста чиновники пока не говорят.

— Давайте мы посмотрим, как в 2022 году пенсионная реформа будет влиять на балансировку Фонда, — объясняла министр труда Ирина Костевич.

Про декретный отпуск

Мы также поинтересовались в Минтруда, намерены ли власти все-таки сокращать декретный отпуск, как ранее обсуждалось.

— Речь о сокращении отпуска по уходу за ребенком пока тоже не идет, — сказал Валерий Ковальков.

Напомним, о возможном сокращении декретного отпуска 20 ноября заговорил Александр Лукашенко. Позже премьер-министр Роман Головченко, выступая в парламенте, заявил , что перед принятием окончательного решения вопрос о сокращении декретного отпуска будет обсуждаться на диалоговых площадках на протяжении двух следующих месяцев.

В декабре 2020 года министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала , как может измениться декретный отпуск в Беларуси: «Модели могут быть разными. Может остаться три года, при этом только два оплачиваемые. Либо два года для всех, три — для многодетных.

28 декабря на встрече в Барановичах по развитию мер господдержки семей с детьми обсуждалась среди прочего оптимизация периода отпуска по уходу за ребенком. Ирина Костевич тогда привела международный опыт предоставления отпуска в других странах. «Она отметила, что с учетом обсуждений будет выбрана наиболее приемлемая модель оптимизации отпуска по уходу за ребенком, позволяющая обеспечить детей раннего возраста (до 3 лет) местами в учреждениях дошкольного образования, и учитывающая интересы семьи и государства. При этом новые подходы не затронут лиц, которые уже находятся в отпуске по уходу за ребенком», — сообщили в Минтруда по итогам встречи.

А 31 декабря Александр Лукашенко заявил , что «пока об этом речи не было точно — декретный отпуск убрать, сократить».