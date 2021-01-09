|
В Минтруда рассказали, будут ли снова повышать пенсионный возраст и сокращать декретный отпуск
Источник материала: Tut.by
В 2022 году в Беларуси заканчивается пенсионная реформа, которой повышали возраст выхода на заслуженный отдых. FINANCE.TUT.BY поинтересовался у Минтруда, рассматривают ли власти варианты очередного повышения пенсионного возраста. В ведомстве также рассказали, будут ли сокращать декретный отпуск.
Про пенсионный возраст
В 2021 году пенсионный возраст для мужчин
— Пока речь о повышении пенсионного возраста не идет (после окончания нынешней пенсионной реформы. — Прим. ред.), — сказал заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков. — Повышать или не повышать — это решение, скажем так, и демографическое, и политическое. Пока вопрос о повышении возраста не стоит, не идет. У нас повышение пенсионного возраста, то, что уже прописано в законодательстве, заканчивается в 2022 году. То обстоятельство, что мы начали повышать пенсионный возраст, оно позволило сохранить нам численность пенсионеров без ее резкого увеличения, как прогнозировалось, если бы мы пенсионный возраст не повысили.
В 2019 году власти
— Давайте мы посмотрим, как в 2022 году пенсионная реформа будет влиять на балансировку Фонда, —
Про декретный отпуск
Мы также поинтересовались в Минтруда, намерены ли власти все-таки сокращать декретный отпуск, как ранее обсуждалось.
— Речь о сокращении отпуска по уходу за ребенком пока тоже не идет, — сказал Валерий Ковальков.
Напомним, о возможном сокращении декретного отпуска 20 ноября заговорил Александр Лукашенко. Позже премьер-министр Роман Головченко, выступая в парламенте,
В декабре 2020 года министр труда и соцзащиты Ирина Костевич
28 декабря на встрече в Барановичах по развитию мер господдержки семей с детьми
А 31 декабря Александр Лукашенко
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2022 году в Беларуси заканчивается пенсионная реформа, которой повышали возраст выхода на заслуженный отдых. FINANCE.TUT.BY поинтересовался у Минтруда, рассматривают ли...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)