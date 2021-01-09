Новый бюджетный кроссовер Skoda получил имя Kushaq

Источник материала: Tut.by

Кроссоверов на современном рынке много не бывает. К этому выводу давно пришли и в компании Skoda, которая готовит к выходу очередной «паркетник». Его имя уже озвучено официально — Kushaq.



Концептуальный Skoda Vision IN

Согласно корпоративной легенде, название Kushaq происходит от слова «kushak», что на санскрите означает «король, правитель». Так решено назвать будущую машину, которая станет серийным воплощением прошлогоднего концепта Vision IN. Его Skoda показала на автосалоне в Нью-Дели , причем там же был представлен предсерийный вариант родственного кроссовера Volkswagen Taigun. За основу автомобилей взята платформа MQB-A0 IN, то есть удешевленный вариант глобальной архитектуры MQB-A0 и созданный специально для рынка Индии. На ней будет создан и недорогой седан Skoda.





Премьера Kushaq состоится в марте, а пока что обнародован лишь один тизер с изображением силуэта машины. Технических подробностей нет вовсе, но концептуальный Vision IN оснащался 1,5-литровым TSI мощностью 150 л.с. в связке с 7-ступенчатым «роботом» DSG. По всей видимости, такой же силовой агрегат предложат и для серийной машины, а на базовый вариант Kushaq планируется устанавливать литровый турбомотор TSI с тремя цилиндрами и с отдачей 115 л.с.