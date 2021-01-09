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Чего не ждем в 2021-м от рынка жилья?

09.01.2021 13:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Чего не ждем в 2021-м от рынка жилья?
Январь 2021. Фото: АК / Беласт
Ситуация, когда людям не до покупки жилья, затянулась. Традиционно в декабре в Минске фиксируют всплеск количества продаж квартир – люди хотят встретить новый год в новых стенах. В этом декабре такие сделки тоже были, но, судя по предварительным данным Национального кадастрового агентства, количество не дотянуло до стандартного «вялого» летнего месяца, пишет на сайте belsat.eu эксперт по жилой недвижимости, журналист Наталья Литовская.

Оптимистично настроенные риэлтеры уверены: люди ждут «хороших» цен. Менее оптимистично настроенные считают, что люди ждут разрешения политической ситуации.

Кажется, менее оптимистичные ближе к реальности. Именно поэтому прогнозировать, что будет происходить на рынке, очень сложно – в уравнении сплошные переменные: политика, уровень репрессий, связанный с ними отток квалифицированных (и платежеспособных) работников. Скорость падения реальных доходов граждан, способность государства сдерживать инфляцию и не допускать резкой девальвации. Все переменные влияют на настроение белорусов, их накопления и желание вкладывать деньги в дополнительные метры. Так что можно только точно прописать, чего НЕ стоит ждать в наступившем году.

Резкого падения цен


Так устроены наши продавцы – психологически никогда не готовы к снижению. Средняя цена предложения квартир в Минске сейчас – 1330 долларов за квадратный метр. С последнего пика цен, зафиксированного в апреле, продавцы скинули всего 150 долларов, в среднем по 20 долларов в месяц. В прошлые кризисы скорость сброса составляла 30-50 долларов в месяц. Скорее всего, мы выйдем на нее же. Движение к 1000 за квадратный метр квартиры в старом жилом фонде может занять от 6 до 10 месяцев.

Возобновления кредитования


Банки в кризис и при угрозе девальвации не хотят одалживать деньги на длительные сроки. Так что про кредитование вторичного рынка в 2021-м можно не вспоминать. Сложно предсказать, сколько продержится кредитование новостроек по партнерским программам. Мала вероятность, что в конце года оно еще будет.

Арендных квартир за «коммуналку»


Съемное жилье с началом пандемии подешевело в среднем на 50-150 долларов. Спрос и так был не высоким, а тут еще за счет «посуточных» квартир выросло предложение.

Если закончится пандемия и откроются границы, часть «посуточных» квартир вернется на посуточный рынок. Но к этому времени платежеспособность «длительных» арендаторов не вырастет. Спрос – тоже. А вот девальвация может «поспособствовать» снижению арендных ставок, традиционно привязанных к доллару. Но точно не до «коммуналки». Все-таки столица остается городом с доходами выше, чем в среднем по стране и самой низкой обеспеченностью жителей квадратными метрами.


Новостроек «по 500»


Цены будут снижаться и на новостройки, но по 500 не будут продаваться даже панельки с видом на МКАД. Просто потому, что себестоимость строительства у коммерческих застройщиков выше. Им приходится платить за землю, за коммуникации, отчислять на инфраструктуру. В некоторых проектах (за исключением проектов Даны Холдингз) эти затраты (а они включаются в себестоимость квадратного метра) выше 300 долларов на метр, плюс коробка дома – около 500. Есть и коммерческие ЖК, в которых себестоимость строительства пляшет в районе тысячи.

Ценник «по 600-700» могли бы предложить государственные застройщики, которые строят панельки на «халявной» земле. Но пока они строят для льготников, продавать остальным запрещено.

По 700 можно ждать предложений в Минск Мире – там уже от 770-ти, правда, в домах, которые только обещают сдать в 2022 году. По нынешним временам предложение – для тех, кто верит Дана Холдингз.

Гарантий от попадания в долгострой


Государство так и не смогло придумать, как защитить права участников долевого строительства или держателей жилищных облигаций. В предыдущие кризисы долгостроями становились и жилые комплексы государственных застройщиков, не говоря уж о коммерческих. Не появятся гарантии и сейчас. В отличие от долгостроев. Так что самым безопасным вариантом остаются либо уже готовые квартиры, либо новостройки, в которых приступают к отделочным работам.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
Теги: Минск
 
 
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Цены будут снижаться и на новостройки, но по 500 не будут продаваться даже панельки с видом на МКАД.
 
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