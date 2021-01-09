Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Против Лукашенко?». Мужчина в Бресте ударил медика по лицу. Милиция: идет проверка В кадре появился милиционер и увел нападавшего. Медик выглядит растерянным.

Судя по видеозаписи, неизвестный мужчина ругался матом и говорил медику:— Слышь? Против Лукашенко? Что, не веришь? А ты сегодня врач? Ты ж вчера против Лукашенко…, — после этих слов он ударил медика по лицу.В кадре появился милиционер и увел нападавшего. Медик выглядит растерянным. Подробности конфликта неизвестны.В УВД Брестского облисполкома TUT.BY подтвердили, что инцидент был 5 января.— По этому факту Ленинское РОВД проводит проверку, — рассказала официальный представитель УВД Брестского облисполкомаCвязаться с представителями Брестской городской больницы СМП пока не удалось. Когда по этой истории будет более подробная информация, мы ее опубликуем.