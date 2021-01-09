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«Против Лукашенко?». Мужчина в Бресте ударил медика по лицу. Милиция: идет проверка

09.01.2021 13:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Против Лукашенко?». Мужчина в Бресте ударил медика по лицу. Милиция: идет проверка
Кадр из видео
Мужчина в Брестской городской больнице скорой медицинской помощи ударил медика по лицу. Очевидцы сняли этот момент на видео и прислали в редакцию. Верифицировали информацию, пишет TUT.BY.

Судя по видеозаписи, неизвестный мужчина ругался матом и говорил медику:

— Слышь? Против Лукашенко? Что, не веришь? А ты сегодня врач? Ты ж вчера против Лукашенко…, — после этих слов он ударил медика по лицу.

В кадре появился милиционер и увел нападавшего. Медик выглядит растерянным. Подробности конфликта неизвестны.

В УВД Брестского облисполкома TUT.BY подтвердили, что инцидент был 5 января.

— По этому факту Ленинское РОВД проводит проверку, — рассказала официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Cвязаться с представителями Брестской городской больницы СМП пока не удалось. Когда по этой истории будет более подробная информация, мы ее опубликуем.

 
 
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В кадре появился милиционер и увел нападавшего. Медик выглядит растерянным.
 
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