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Для «пустующих» квартир существенно повысили коммуналку

09.01.2021 13:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Для «пустующих» квартир существенно повысили коммуналку
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
С 1 января подняли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Повышение коснулось не только льготных тарифов, но и экономически обоснованных, пишет TUT.BY.

На сколько подорожали отопление и горячая вода


Экономически обоснованный тариф на отопление и горячую воду с 1 января повысили с 92,25 до 107,31 рубля за 1 Гкал. То есть рост — на 16,3%. Для сравнения: предельно-допустимый субсидируемый тариф с 1 января не подняли, он вырастет с 1 июня на 6,3% — с 20,6216 рубля до 21,9245 рубля за 1 Гкал.

К примеру, в двухкомнатной квартире в Минске на 50 «квадратов», в которой прописан 1 человек, за потребленный объем в 1,0163 Гкал сейчас нужно будет заплатить 20,96 рубля (в ноябре или декабре этого года, когда начнется отопление, сумма за этот же потребленный объем составит 22,28 рубля).

Если в этой квартире никто не прописан, то сумма к оплате за отопление сейчас составит 109,06 рубля (в декабре прошлого года было 93,75 рубля).

За горячую воду (за 0,4198 Гкал) в этой же квартире по полному тарифу сейчас выйдет 45,05 рубля (в декабре прошлого года — 38,73 рубля). Для сравнения: в квартире, в которой считают по субсидируемым тарифам подогрев воды, сейчас этот же потребленный объем обошелся бы в 8,66 рубля.

На сколько подорожали техобслуживание и водоснабжение


Предельно-допустимый полный тариф за водоснабжение повысили на 23,9% — до 1,1623 рубля за 1 кубометр.

Экономически обоснованный тариф за техническое обслуживание с 1 января вырос на 19,5% — до 0,1419 рубля за один квадратный метр. Этот тариф будет действовать до 1 июня, а потом до конца года будет на уровне — 0,1335 рубля (то есть снизится).

Вывоз мусора для тех, кто оплачивает по полном тарифу, с января также подорожал: для домов, оборудованных функционирующим мусоропроводом, — на 16,8%, а без мусоропровода — на 23,4%. С 1 июня тарифы немного снизят.

Полный тариф за техобслуживание лифта вырос на 20,1% — до 1,73 рубля за одного проживающего в месяц. В течение года его намерены пересмотреть.

Как изменились полные тарифы на электричество


С 1 января также повысили полные тарифы на электроэнергию. К примеру, одноставочный тариф (в том числе для отопления и горячего водоснабжения) подняли на 10% — до 0,23 рубля за кВт·ч. Если раньше за 100 кВт·ч нужно было заплатить 20,9 рубля, то теперь — 23 рубля.

Подняли также полные дифференцированные тарифы — как по двум временным периодам, так и по трем. Повышение — на 10%.

Как выросли тарифы на газ


Полные тарифы на сжиженный газ выросли с 1 января в среднем на 6,5%, а на природный газ — почти на 15%.

Сжиженный газ в баллонах весом 21 кг по экономически обоснованному тарифу с 1 января обойдется в 46,5 рубля (ранее было 44,7 рубля). Для сравнения: льготная цена сейчас — 19,5 рубля (было — 17 рублей).
 
Теги: Минск
 
 
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На сколько подорожали техобслуживание и водоснабжение.
 
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