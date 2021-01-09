|
Минское Сухарево вышло на грандиозный марш
Источник материала: Хартия'97
Минское Сухарево вышло на грандиозный марш
Люди скандировали: «Радзіма! Свабода! Далой Луку урода!»
Грандиозный марш прошел сегодня в столичном Сухарево. Люди скандировали: «Радзіма! Свабода! Далой Луку урода!».
Видео опубликовал телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди скандировали: «Радзіма! Свабода! Далой Луку урода!»
|
Свежие газеты
Архив (Разное)