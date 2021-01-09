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В 2021 году в Беларуси введут новую схему платы за некоторые ЖКУ

09.01.2021 13:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В 2021 году в Беларуси введут новую схему платы за некоторые ЖКУ

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  • 9.01.2021, 13:17
В 2021 году в Беларуси введут новую схему платы за некоторые ЖКУ

Кому придется платить больше?

С 1 сентября белорусы будут оплачивать некоторые жилищно-коммунальные услуги по новой схеме: по тарифам не на одного проживающего в квартире, а исходя из общей площади жилья. Tut.by рассказывает, про какие ЖКУ идет речь.

Как платим за ЖКУ сейчас

Сейчас плата за техобслуживание лифта, уборку подъездов и прочих вспомогательных помещений жилого дома и электричество на освещение и работу оборудования в таких помещениях (кроме лифта) начисляется по количеству зарегистрированных в квартире человек.

С 1 января тарифы на эти ЖКУ пересмотрели, с июня некоторые из них снова намерены пересмотреть, причем отдельные — в сторону уменьшения. К примеру, предельно допустимый тариф на техобслуживание лифта с 1 января — 1,5 рубля, а с 1 июня станет 1,43 рубля.

Что изменится с сентября

А с 1 сентября начислять плату за техобслуживание лифта намерены исходя из общей площади квартиры. Это предусмотрено указом «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год». Тариф станет, как планируется, 0,0584 рубля за один квадратный метр. То есть чем больше площадь квартиры, тем больше придется заплатить за техобслуживание лифта.

С 1 сентября также по новой схеме будут начислять плату за санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома (уборку подъездов), а также за электроэнергию, которую потратили на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования (кроме лифта). За эти услуги, как и за техобслуживание лифта, будут взимать оплату исходя из общей площади квартиры, а не по количеству зарегистрированных в квартире человек, как сейчас.

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