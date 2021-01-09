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Минские партизаны вышли на Марш соседей
Источник материала: Хартия'97
Минские партизаны вышли на Марш соседей
Колонны четырех районов объединились во время субботних протестов.
Партизаны Востока, Слепянки, Степянки и Магистра вышли на утренний Марш соседей в Минске.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Колонны четырех районов объединились во время субботних протестов.
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