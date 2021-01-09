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Белорусская бабушка мастерски потроллила «кукарачу» Лукашенко
Источник материала: Хартия'97
Белорусская бабушка мастерски потроллила «кукарачу» Лукашенко
Видеофакт.
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Белорусская бабушка мастерски троллит Лукашенко, обиженного за прозвище «кукарача» (таракан).
Бабушки у нас не только бесстрашные, но и очень талантливые!
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