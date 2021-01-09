Испания в снегу: Мадрид накрыли крупнейшие за десятилетие снегопады

Мадрид потерпает от мощных снегопадов, принесенных штормом Филомена. Об этом сообщает Reuters в субботу, 9 января.









фото: ТАСС





Осадки также накрыли значительную часть соседнего региона Кастилия-Ла-Манча.





В испанской столице из-за снегопадов повысили уровень стихийной опасности до самого высокого — впервые с 2007 года, когда была введена соответствующая система градации.





В свою очередь в испанской метеорологической службе заявили, что снегопад будет самым большим для региона с начала 21-го столетия.





Перед Испанией шторм Филомена пришел на Канарские острова, где были сильные порывы ветра и дожди. В Гран-Канарии паром с 59 пассажирами сел на мель, когда пытался зайти в порт.





Напомним, что ранее в Беринговом море бушевал «циклон-бомба» с 18-метровыми волнами. Шторм бушевал далеко от населенных пунктов и не оказал значительного влияния на людей, но был опасным для судов.





пишет telegraf.by Также сообщалось, что в Центральной Америке бушевал ураган Йота. В Колумбии и Никарагуа из-за урагана начались наводнения. Сообщалось о жертвах и разрушениях,telegraf.by



