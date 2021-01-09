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Украина за год на четверть нарастила импорт бензина из Беларуси

09.01.2021 13:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Напомним, что Украина отказалась присоединиться к экономическим санкциям против белорусских кампаний.




Белорусские нефтеперерабатывающие заводы в прошлом году нарастили отгрузки бензинов в Украину на 23,7 %. Об этом информирует профильное издание enkorr со ссылкой на данные «Консалтинговой группы «А-95», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Так, за прошлый год из Беларуси в Украину было поставлено 1, 095 млн т. Это на 5,5 % больше, чем в 2019 году. Таким образом Беларусь увеличила свою долю в импорте бензинов с 67 % до 78 %.

Как отмечает издание, наибольшие объемы поставок белорусского ресурса наблюдались летом: в июне было импортировано 97 тыс. т., в июле — 92 тыс. т., в августе — 89,4 тыс. т. При этом в остальные месяцы объем импорта из Беларуси колебался в пределах 45 — 75 тыс. т.
 
Теги: Минск
 
 
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Напомним, что Украина отказалась присоединиться к экономическим санкциям против белорусских кампаний.
 
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