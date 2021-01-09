Пушков спрогнозировал политику Байдена в отношении России и Беларуси

пишет belnovosti.by Российский государственный деятель считает, что при новом американском лидере Беларусь может попасть в число стран «зоны соперничества»,belnovosti.by





Соответствующим выводом российский сенатор поделился в своём Telegram-канале.





Пушков считает, что при Байдене соперниками США по-прежнему будут считаться России и Китай.

По мнению российского политика, американские власти будут противостоять этим двум странам, для чего будет проведена попытка создать «глобальную коалицию демократий», в которую могут войти как европейские, так и азиатские страны.





В этой ситуации важное значение получат государства так называемой «серой зоны».





Речь идёт о странах, которые находятся между альянсами с разными миропорядками: Запад («либерально-демократический»), РФ и КНР («авторитарный»).





В «зону соперничества» могут войти среднеазиатские, южнокавказские и восточноевропейские страны.





По мнению Алексея Пушкова, последнюю группу должны в первую очередь составить Беларусь и Украина.



