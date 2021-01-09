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Умер Павел Пиляк

09.01.2021 13:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На 86-м году жизни скончался почетный член НОК Беларуси, заслуженный деятель физической культуры, заслуженный тренер Республики Беларусь Павел Пиляк.


«Вся жизнь Павла Владимировича была связана со спортом.

С 1964 года Павел Пиляк работал в аппарате ЦК компартии Беларуси, сначала инструктором, а после 23 года — заведующим сектором физкультурно-массовой и спортивной работы.

В 1987 году Павел Владимирович был избран первым заместителем председателя Белорусского совета общества «Динамо». Откуда и ушел на пенсию. Занимал также руководящие посты в Белорусской ассоциации гимнастики», — говорится в сообщении НОК.
 
 
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На 86-м году жизни скончался почетный член НОК Беларуси, заслуженный деятель физической культуры, заслуженный тренер Республики Беларусь Павел Пиляк.
 
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