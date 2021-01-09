Умер Павел Пиляк





«Вся жизнь Павла Владимировича была связана со спортом.





С 1964 года Павел Пиляк работал в аппарате ЦК компартии Беларуси, сначала инструктором, а после 23 года — заведующим сектором физкультурно-массовой и спортивной работы.





В 1987 году Павел Владимирович был избран первым заместителем председателя Белорусского совета общества «Динамо». Откуда и ушел на пенсию. Занимал также руководящие посты в Белорусской ассоциации гимнастики», — говорится в сообщении НОК.